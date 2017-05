FN-rapport: Sult øker global migrasjon

Det går fram i en fersk rapport fra Verdens matprogram (WFP), som ble offentliggjort fredag.

Rapporten, som er den første i sitt slag, påviser en direkte statistisk sammenheng mellom den økende migrasjonen og manglende matsikkerhet.

Hver gang matmangelen øker med 1 prosentpoeng, øker antall migranter med 1,9 prosent. I tillegg øker antall flyktninger med 0,4 prosent for hvert år en konflikt varer.

Mer migrasjon

Det innebærer at et land som er rammet av både matusikkerhet og konflikt, vil oppleve mer migrasjon, ifølge rapporten som har tittelen «At the Root of Exodus: Food security, conflict and international migration».

WFP har også påvist at matmangel er en viktig årsak til at konflikter blir mer intense. Dessuten er sult en viktig drivkraft for at folk fortsetter på reisen etter først å ha forlatt hjemstedet sitt. Mangel på arbeid og mat, samt annen humanitær hjelp, presser dem videre.

– Plikt å hjelpe

– I WFP gjør vi alt vi kan for å gi hjelp til flyktninger som er sultne eller som sulter. Når millioner av våre brødre g søster har måtte flyktet fra hjemmene sine og har det så vanskelig, er det vår plikt å kaste lys over den tragiske situasjonen de er i, sier WFPs toppsjef, David Beasley.

WFP anbefaler at verdenssamfunnet sørger for å skape trygg tilgang på mat og levebrød på eller ved folks hjemsted. Det vil både hindre migrasjon og sørge for at det trengs mindre ressurser på store humanitære intervensjoner, ifølge FN-organisasjonen.

(©NTB)