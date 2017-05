FN-arbeider kidnappet i Colombia

Den FN-ansatte jobbet for FNs narkotika- og krimforebyggende avdeling i landet og ble bortført av væpnede menn onsdag, etter at han var i kontakt med bønder i Amazonas-regionen Guaviare. Myndighetene i Colombia tror han blir løslatt innen kort tid.

Nyheten om kidnappingen ble kjent for medlemmer av FNs sikkerhetsråd torsdag, da de møtte Colombias president Juan Manuel Santos og leder for FARC-geriljaen. Sikkerhetsrådet var i landet for å hylle fredsavtalen inngått mellom de to partene i konflikten i fjor.

FN overvåker avvæpningsprosessen der blant annet 6.800 FARC-soldater skal ha levert inn våpnene sine innen 1. juni. Minst 400 soldater har imidlertid nektet å føye seg og er fremdeles aktive i områdene sine.

(©NTB)