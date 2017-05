EU krysser fingrene for Macron

Når valget står mellom en EU-motstander fra ytre høyre og en iherdig EU-tilhenger som vil ha et enda tettere europeisk samarbeid, har EU-president Jean-Claude Juncker valgt å ta bladet fra munnen.

«Lykke til!» tvitret han kort tid etter at Macron fikk flest stemmer i første runde av presidentvalget for snart to uker siden.

Han og flere andre EU-topper håper inderlig at 39-åringen slår Marine Le Pen fra Nasjonal front med god margin i søndagens siste og avgjørende runde.

Ikke bare snakker Macron varmt om EU, liberale verdier og internasjonale frihandelsavtaler. Han representerer også et friskt pust, som EU-kommisjonen i Brussel håper kan skape en ny entusiasme for det på mange måter kriserammede EU-prosjektet.

– Vi krysser våre fingre, sier en ikke navngitt EU-tjenestemann til nyhetsbyrået AFP.

Fulgte TV-duell

Onsdagens TV-duell mellom Le Pen og Macron ble nøye fulgt på høyeste nivå i EUs institusjoner, ifølge tjenestemannen.

– Selvfølgelig har vi et positivt syn på Macron. Vi føler vi kan jobbe sammen med Macron fordi prosjektet hans ikke er å ødelegge EU, slik Le Pens prosjekt er, sier han.

Mens Le Pen uttrykker dyp forakt for EU, og har gjort det til en viktig valgkampsak å gjeninnføre franc og nasjonal grensekontroll, vil Macron ha et eget felles budsjett for de 19 eurolandene. Han har også foreslått at eurosonen bør få sitt egen parlament og en egen finansminister.

Realistisk?

– Seier til Macron vil gi et enormt lettelsens sukk fordi han er den av kandidatene som har støttet en tettere EU-integrering, sier Vincenzo Scarpetta, politisk analytiker i Open Europe.

Men han er ikke sikker på om Macrons prosjekt lar seg gjennomføre ettersom det krever endring av EU-traktatene.

– Å reformere EU kan virke bra på papiret, men Macrons ideer er dristige, sier Scarpetta, som understreker at endringene vil være umulig uten tysk støtte.

Men i Tyskland har Macron også gjort inntrykk på politikerne.

– Det er helt imot strømmen å bli valgt i 2017 ved å ønske seg mer Europa, og det har gjort inntrykk i Tyskland, sier den tyske analytikeren Henrik Enderlein.

