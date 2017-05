Bare trivelig mellom USA og Australia

President Trump og Australias statsminister Malcolm Turnbull møttes i New York torsdag og er tilsynelatende perlevenner, til tross for at de to skal ha hatt en mye omtalt og ikke så trivelig telefonsamtale i februar. Torsdag sier Trump at uenighetene om avtaler inngått under forrige president, nå er ute av verden.

– Alt ordnet seg. Vi kommer flott overens. Vi har et fantastisk forhold, jeg elsker Australia, det har jeg alltid gjort, sier Trump.

– Dere overdrev den samtalen, la han til til pressen.

De to statslederne spiste middag på militærflyet USS Intrepid fra andre verdenskrig, som nå er gjort om til museum.

Sjarmøretappe

Møtet med Turnbull var Trumps første besøk i New York siden han ble president i januar. I forkant var det ventet stort oppmøte av Trump-motstandere i storbyen, der bare 18 prosent av innbyggerne stemte på ham under presidentvalget og mange tusen protesterte da han ble valgt.

Torsdag sto imidlertid bare noen hundre demonstranter ved motorveien på Manhattan da president Trumps bilkortesje freste forbi i 19-tiden, på vei til middagen med Turnbull. Også tilhengere av Trump hadde stilt seg opp langs veien og heiet på ham.

Amerikanske medier betegner kjøreturen til New York som en sjarmøretappe for Trump, som torsdag innkasserte sin kanskje største seier som president da han fikk flertall i Kongressen for å avvikle deler av Obamacare.

Falske nyheter

Møtet med Turnbull ble kortere enn planlagt. I forkant var det diskutert hvor godt de to egentlig kommer overens, etter telefonsamtalen i februar. Ifølge Washington Post ble det dårlig stemning da Turnbull prøvde å få bekreftet at USA fortsatt vil overholde avtalen om å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias omstridte flyktningleirer.

–Dette er den verste avtalen noensinne, skal den amerikanske presidenten ha sagt, før han skrev på Twitter at det var en dustete avtale.

Trump har avvist opplysningene som falske nyheter og Turnbull har sagt at de to hadde en åpen og ærlig samtale, som ble avsluttet i høflig tone.

Det hvite hus gransker for øvrig hvordan det har seg at detaljer fra denne og flere andre av Trumps telefonsamtaler med statsledere har funnet veien til mediene.

(©NTB)