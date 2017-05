Trump besøker Saudi-Arabia på sin første utenlandstur som president

Ifølge Det hvite hus drar Trump innom Saudi-Arabia, Israel, og Vatikanet i slutten av måneden. Rundreisen skjer i forbindelse med Trumps deltakelse på NATO-toppmøtet i Belgia og G7-møtet i Italia.

I Italia skal Trump også i audiens hos pave Frans i Vatikanet 24. mai. Det katolske overhodet har tidligere kritisert Trumps motstand mot innvandrere og flyktninger.

Trump sier han vil begynne reisen med en «historisk samling i Saudi-Arabia med ledere fra hele den muslimske verden». Den amerikanske presidenten ønsker å samarbeide med sine muslimske allierte for å bekjempe ekstremisme, terrorisme og vold. Trump sier også at han vil bidra til å skape en bedre framtid for unge muslimer.

På NATO-toppmøtet i Belgia 25. mai vil Trump blant annet møte generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg ved NATOS hovedkontor i Brussel.

Trump reiser deretter til Italia for å delta på G7-møtet på Sicilia. Det kommende G7-møtet er det 43. i rekken, men vil bli det første G7-møtet for president Trump, Storbritannias statsminister Theresa May, den italienske statsministeren Paolo Gentiloni og Frankrikes neste president, enten Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. Møtet er fra 26.–27. mai.

I forkant av Trumps reise til Vatikanet tok han torsdag formiddag imot besøk fra katolske kardinaler, pavens nærmeste medarbeidere. Onsdag møtte Trump Palestinas president, Mahmoud Abbas, i Det hvite hus. Trump var da svært optimistisk med tanke på å få til en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina. Presidenten sier han håper å få til en tur innom Vestbredden når han reiser til Israel i mai.

