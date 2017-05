Pressen samler seg utenfor Buckingham Palace

Torsdag morgen florerte det med spekulasjoner på sosiale medier om hva som kan være bakgrunnen for hasteinnkallelsen. Både dronning Elizabeth (91) og hennes ektemann prins Philip, som fyller 96 år i juni, har hatt helseproblemer i løpet av de siste månedene.

Men ifølge britiske medier handler ikke møtet om helsen til de to. En ikke navngitt tjenestemann ved slottet sier til nyhetsbyrået AP at det ikke er grunn til bekymring.

Både dronningen og prinsen så ut til å være ved god helse onsdag.

Hasteinnkallelsen ble sendt ut natt til torsdag. Da ble hoffansatte over hele landet bedt om å innfinne seg til et møte i Buckingham Palace torsdag morgen. Møtet ledes av Lord Chamberlain, som er øverste sjef for den kongelige husholdningen.

Denne typen møteinnkallelser er svært uvanlig ved det britiske slottet, ifølge flere britiske aviser. Bakgrunnen til møtet er ikke kjent.

– Selv om møter som omfatter alle de ansatte ikke er sjeldne, så er måten det har blitt innkalt til møte på – i tolvte time – veldig uvanlig og kan antyde at det er noe stort som skal meldes, skriver den britiske avisen Daily Mail.

Buckingham Palace har ikke villet kommentere saken.

Utenfor Buckingham Palace stilte pressen opp kameraene torsdag morgen.

Dronning Elizabeth vendte tilbake til slottet onsdag etter å ha tilbrakt en lang påskeferie på Windsor Castle.

Onsdag ettermiddag møtte dronningen statsminister Theresa May på slottet, mens prins Philip dukket opp på en cricketklubb i London.

