Macron har anmeldt påstand om hemmelig konto på Bahamas

Macron mener han er utsatt for en svertekampanje på nettet, og torsdag anmeldte han spredningen av det han sier er falske nyheter.

– Vi vil ikke nøle med å anmelde alle som gjentar denne falske informasjonen, for ærekrenkelser, sier et medlem av Macrons valgkampteam til nyhetsbyrået AFP.

Påtalemyndigheten i Paris opplyser at de har startet en innledende etterforskning. Anmeldelsen er ikke rettet mot konkrete personer.

Le Pen nevnte ryktet

Anmeldelsen ble levert dagen etter at Macron møtte sin motkandidat, Marine Le Pen fra ytre høyre, til en siste TV-debatt før søndagens presidentvalg. Der spurte hun ham om han hadde en skjult formue i utlandet.

– Jeg håper at det ikke viser seg at du har en utenlandsk konto på Bahamas, sa Le Pen, ifølge avisen Le Figaro.

– Nei, jeg har ikke en konto på Bahamas, svarte Macron.

Torsdag innrømmet Le Pen i et intervju med BMF TV at hun ikke har bevis for påstanden, og hun forsvarte seg med at hun kun stilte ham et spørsmål.

– Jeg stilte ham et spørsmål, jeg vil ikke at vi oppdager noe, kanskje for sent, når det gjelder Emmanuel Macron. Har vi ikke lenger lov til å stille ham spørsmål? spør Le Pen og hevder at hun ikke forsøkte å insinuere at Macron har en slik konto.

Når det gjelder bevis, sier Le Pen at hvis hun hadde hatt det, ville hun lagt dem fram i TV.-debatten.

Finansbakgrunn

Macron har tidligere jobbet i investeringsbanken Rothschild, og han har også vært økonomi- og industriminister i den nåværende sosialistregjeringen. Kritikere, både på ytre høyre- og ytre venstrefløy, beskylder han for å spille på lag med storkapitalen, og hans fortid i finansverdenen gjør at mange ikke fester lit til hans kritikk av elitene.

Tonen under onsdagens TV-debatt var særdeles hard, og anklagene haglet mellom de to kandidatene, som er uenige i det meste. Enkelte ganger snakket de to i munnen på hverandre så publikum ikke kunne høre hva noen av dem sa.

Frustrert debattleder

En av debattlederne i France 2, Nathalie Saint-Cricq, innrømmer at hun var frustrert og sier at de undervurderte hvordan en debatt med Nasjonal front ville være.

– Det er ikke et parti som alle andre. Marine Le Pen bekreftet det enda en gang i går kveld, sier hun.

Et klart flertall av publikum, 63 prosent, sier i en meningsmåling at Macron kom best ut av debatten. Kun 34 prosent sier det samme om Le Pen.

Macron, som har startet sin egen sentrumsbevegelse «En Marche!", har hele tiden hatt et klart forsprang på meningsmålingene. Men svært mange velgere sier på forhånd at de verken vil stemme på Macron eller Le Pen i søndagens valg, noe som gjør at ingen tar det for gitt at Macron vil vinne.

