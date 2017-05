Kongressen stemmer over opphevelse av Obamacare

Avstemningen i Kongressen skal finne sted torsdag. Sist gang forslaget fra det republikanske partiet ble lagt fram, i mars, ble de tvunget til å trekke det på kort varsel fordi det ble klart at det ikke ville få flertall. Nå skal det altså likevel legges fram.

Pressen spurte republikanske Kevin McCarthy onsdag kveld om det er sikret tilstrekkelig stemmer til å droppe Obamacare, hvorpå han svarte «ja».

– Vi skal stemme over helseforslaget i morgen. Fordi vi har nok stemmer. Det vil gå gjennom. Det er et bra forslag, sier McCarthy.

De siste dagene har det pågått en intens innsats for å samle stemmer for forslaget.

Penger i pott

Forslaget åpner for at delstater kan droppe dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke. Moderate republikanere har tidligere motsatt seg dette, men i den nye versjonen av forslaget er det lagt inn en pott på åtte milliarder dollar som skal bidra til å dekke helseforsikringsutgifter for personer med kroniske lidelser. Det ble tunga på vektskålen for blant andre republikanerne Fred Upton fra Michigan og Billy Long fra Missouri, som nå har snudd i saken.

Upton foreslo tillegget på åtte milliarder dollar i ekstra midler, og har tidligere sagt at han ikke kunne stille seg bak et forslag som ville frata folk med kroniske lidelser rettigheter.

Ikke nok

En rekke helseeksperter har imidlertid gått ut og sagt at åtte milliarder dollar ikke er nok til å dekke forsikringskostnadene for dem som vil trenge det.

Hvis forslaget går gjennom torsdag vil det uansett være en massiv seier for president Donald Trump og leder for Representantenes hus, Paul Ryan.

De siste dagene har Trump nevnt forslaget flere ganger og tydelig prøvd å selge det inn. Hvis forslaget skal gå gjennom kan han kun tåle at 22 republikanere stemmer mot. Kongressen består av 435 medlemmer.

