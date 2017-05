Hydro fikk to statsministre på besøk 

Hydro har investert 1 milliard kroner i anlegget, som hvert år skal produsere 150.000 tonn med bildeler i aluminium.

Bildelene skal gå til kunder som Audi, Mercedes-Benz og BMW.

– Dette er den mest moderne fabrikken for europeisk bilindustri som ønsker å produsere lettere biler med mindre CO2-utslipp, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til NTB.

Han er storfornøyd med å ha klart å lokke statsminister Angela Merkel og statsminister Erna Solberg til åpningen.

Samarbeidsprosjekt

Brandtzæg kaller fabrikkanlegget et europeisk samarbeidsprosjekt som strekker seg fra fjordene i Norge til industribyene i Tyskland.

– Bilindustrien i både Europa og resten av verden kommer i større og større grad til å gå over fra stål til aluminium. Den prosessen er i full gang, sier konsernsjefen.

– Med aluminium får du betydelig lettere biler. Det gjør at de kan lages med mindre motor. I tillegg får du bedre kjøreegenskaper fordi det er mindre masse som vibrerer og beveger seg. Og er du uheldig og kolliderer, har du mye bedre sjanser for å overleve i en bil som er lagd av aluminium. Aluminium absorberer kollisjonsenergien dobbelt så godt som stål, sier han.

Samtidig har gode rammebetingelser i både Tyskland og Norge spilt en viktig rolle, ifølge Brandtzæg. Han trekker fram både CO2-kompensasjon og støtte fra Enova som positive faktorer.

Bilateralt møte

For Solberg ble åpningsseremonien starten på et intenst møteprogram. Etterpå var det satt av tid til et eget bilateralt møte mellom henne og Merkel der handel og industrisamarbeid var ventet å bli viktige temaer.

– Tyskland er en av våre fremste handelspartnere, og vi har en felles interesse i å skape flere arbeidsplasser og stimulere til mer industri og næringsliv, sier Solberg.

De to skulle også diskutere klimapolitikk, sikkerhetspolitikk, forsvarssamarbeid og det kommende G20-toppmøtet i Hamburg i juli.

Norge er gjesteland i G20 i år, og Solberg får derfor være med på toppmøtet.

Senere torsdag reiser Solberg til Brussel, der hun møter EUs president Donald Tusk, EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Det blir en dag med mange ulike temaer som alle har stor betydning for Norge, sier Solberg.

