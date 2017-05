Tyskland gransker omfang av høyreekstremisme i hæren

Granskingen iverksettes etter at en 28 år gammel soldat i forrige uke ble pågrepet, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon. Motivet skal ha vært fremmedhat.

28-åringen skal ha utgitt seg for å være syrisk flyktning og ble pågrepet i byen Hammelburg i Bayern. Han er navngitt som løytnant Franco A., og skal over lang tid ha stått for høyreekstreme synspunkter. Påtalemyndigheten mener han kan ha vært del av en liten ekstremistcelle.

En talsmann for det tyske forsvarsdepartementet bekrefter meldinger om at 28-åringen i 2014 skrev en hovedoppgave på et universitet som inkluderte «ekstremistiske synspunkter». Han ble kun ilagt en advarsel, en beslutning som talsmannen Boris Nannt kalte «feil».

Forsvarsminister Ursula von der Leyen besøkte onsdag forlegningen i Illkirch i Frankrike, der 28-åringen var utstasjonert i en felles fransk-tysk brigade.

Han kom først i myndighetenes søkelys etter å ha gjemt et skytevåpen på et toalett på flyplassen i Wien for flere måneder siden. Ifølge påtalemyndigheten planla mannen etter alt å dømme å bruke skytevåpenet i en terrorhandling, motivert av fremmedfrykt.

(©NTB)