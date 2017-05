Trump til Abbas: Gode sjanser for fred i Midtøsten

–Jeg vil støtte deg og jobbe for at du blir den presidenten som signerer den endelige avtalen om fred mellom Israel og Palestina. Det vil lykkes, sa Donald Trump etter å ha møtt palestinernes president.

Han påpekte imidlertid at en slik avtale og dens innhold kan ikke forhandles fram av USA.

–Palestina og Israel må samarbeide om å få til dette. Jeg vil gjøre det som kan gjøres for å legge rammeverket for og fasilitere en slik avtale. Vi skal få til dette, sa han.

Samtidig lovet han å hjelpe palestinerne med å forbedre sin økonomi, og snakket også om å samarbeide med Palestina i arbeidet mot IS og terrorisme i Midtøsten.

–Fred betyr også å slå IS, de er en trussel mot alle som verdsetter menneskelig liv. Vi snakket om IS og andre terrorgrupper, og vi vil bygge et samarbeid med Palestina om å slå ned på terrorisme, sa Trump.

Abbas uttrykte også et sterkt ønske om å få til en fredsløsning med Israel, men gjentok at de krever at dette skjer gjennom en tostatsløsning der Øst-Jerusalem blir hovedstad i Palestina.

–Jeg tror at gjennom ditt samarbeid og din forhandlingsevne så kan vi bli partnere med dere i arbeidet med å få til en fred mellom de Israel og Palestina, sa den palestinske presidenten.

Onsdagens møte i Det hvite hus var det første møtet mellom de to presidentene.

