Syriske opprørere bryter forhandlingene i Astana

– Opprørsdelegasjonen innstiller møtene på grunn av luftangrepene mot sivile. Deltakelsen vil være innstilt fram til angrepene stanser i hele Syria, sier en opprørskilde i den kasakhstanske hovedstaden.

Representantene forlot møtet etter å ha lagt fram et tipunkts dokument der de sier at våpenhvilen, som ble framforhandlet i desember, må respekteres.

Det er Russland, Tyrkia og Iran som har tatt initiativ til forhandlingene mellom regimet og syriske opprørere.

Onsdag var det fjerde gang at partene møttes i Astana et forsøk på å skape fred i hjemlandet.

Utenlandske observatører

En av de mest sentrale sakene som er oppe til diskusjon, er etableringen av sikre soner. Nyhetsbyrået AP melder at den syriske opposisjonen delte ut et dokument som tar til orde for «nedtrapping» og etablering av sikre soner, der våpenhvilen skal overvåkes av observatører fra andre land.

Ifølge opposisjonen skal de sikre sonene også sørge for at flyktninger og internt fordrevne frivillig kan vende hjem igjen.

En kasakhstansk diplomat opplyste at det også er lagt fram et russisk forslag om etablering av minst fire sikre soner, som skal patruljeres av russiske, tyrkiske og iranske soldater.

Forslaget ble diskutert møtet onsdag, sier Aidarbek Tumatov til nyhetsbyrået Interfax. Det er foreløpig ikke offentliggjort av Russland selv.

USA deltar

For første gang deltok også en utsending fra det amerikanske utenriksdepartementet, dagen etter at president Vladimir Putin drøftet situasjonen med sin amerikanske motpart Donald Trump på telefonen. Også da var sikre soner blant temaene.

Mens samtalene i Kasakhstan pågår, tar Putin onsdag imot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på sitt landsted i Sotsji. Også der er Syria-krigen ventet å stå øverst på dagsordenen

Russland og Tyrkia støtter hver sin part i krigen i Syria. Mens Russland er president Bashar al-Assads nærmeste støttespiller sammen med Iran, støtter Tyrkia deler av opprøret.

Samtalene i Astana foregår parallelt med de FN-støttede fredsforhandlingene i Genève, der det er planlagt en ny forhandlingsrunde senere i mai. FNs Syria-utsending Staffan de Mistura er også til stede under samtalene i Astana.

Bilbombe i Azaz

Minst fem personer ble onsdag drept av en bilbombe i den syriske byen Azaz, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Byen, like ved grensen til Tyrkia, er kontrollert av opprørere.

Mange ble såret i angrepet, og dødstallet er ventet å stige, ifølge SOHR.

Angrepet skjedde like ved kontorene til det som omtales som Syrias overgangsregjering, som representerer den syriske opposisjonen i de opprørskontrollerte områdene.

Azaz ligger ved en viktig vei som brukes som forsyningslinje av syriske opprørere, og byen er et samlingssted for den syriske opposisjonen. Mange syrere som har flyktet fra krigen, befinner seg også her.

IS har tidligere stått bak flere angrep mot byen.

(©NTB)