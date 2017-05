Minst 46 drept i IS-angrep ved flyktningleir i Syria

31 av de 46 drepte var sivile ofre, mens ti var soldater. Angrepet skjedde tidlig tirsdag morgen etter at IS-krigere skal ha sneket seg inn i landsbyen Rajm Sleibi i Hasakeh-provinsen nær grensen til Irak.

Landsbyen huser en leir for internt fordrevne syrere og irakere som har flyktet fra IS-kontrollerte områder. Rundt 300 familier har tilhold der i påvente av å få reise til områder kontrollert av den USA-støttede opprørsalliansen SDF. Rundt 400 personer ble tirsdag relokalisert til andre leire etter angrepet og kampene som fulgte.

Morgenangrep

Pressetalsmann Kamal Derbas i den kurdiske Røde Halvmåne opplyser at angrepet begynte i 4-tiden om morgenen. Minst fem selvmordsbombere deltok, og det brøt ut harde kamper mellom IS og medlemmer av den USA-støttede, kurdiskdominerte opprørsalliansen SDF. Selvmordsbomberne sprengte seg selv både utenfor og inne i leiren, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Medlemmer av opprørsalliansen SDF var også blant de drepte, ifølge SOHR.

Den ytterliggående islamistgruppen IS tok, via sin propagandakanal Amaq, på seg ansvaret for angrepet. IS er under press fra flere hold i kampene om Mosul i Irak og Raqqa i Syria.

Redd Barna har fordømt angrepet, som de sier er avskyelig og rettet mot sivile, særlig barn.

Sikre soner

Krigen i Syria var et av samtaleemnene mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin da de snakket sammen i telefonen tirsdag. Begge var enige om at krigen har vart altfor lenge, og de ønsker å samarbeide om å bekjempe terror i Syria. De skal ha diskutert mulighetene for innføre sikre soner i Syria på veien mot varig fred. Det ble ikke gitt noen detaljer om disse sonene, et tema som har vært oppe før uten at det har lyktes å innføre dem.

Mer enn 320.000 mennesker har blitt drept i Syria, siden landets konflikt startet i mars 2011 med demonstrasjoner mot myndighetene.

