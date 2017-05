May anklager EU-politikere for trusler

–Det finnes enkelte i Brussel som ikke vil at disse brexit-forhandlingene skal lykkes, sier statsministeren i en tale utenfor statsministerboligen onsdag.

Den fant sted like etter at hun hadde møtt dronning Elizabeth på Buckingham Palace for å orientere henne om at Parlamentet er oppløst og at den britiske valgkampen formelt er i gang.

May påpeker at hvem enn som kommer til å få oppgaven med å lede øyriket etter valget, har én hovedoppgave: Å sikre en best mulig avtale med EU etter at britene har forlatt samarbeidet.

– Feilaktig framstilt

–Og de siste dagene har vi fått se nøyaktig hvor vanskelig denne oppgaven kommer til å bli, sier hun, og hevder Storbritannias forhandlingsposisjon overfor EU blir feilaktig fremstilt i pressen.

–EU-kommisjonens standpunkt i forhandlingene har blitt mye tøffere. Trusler mot Storbritannia har blitt tilsendt oss fra europeiske politikere og tjenestepersoner, sier hun.

–Alle disse har med overlegg blitt timet slik at de kommer til å påvirke utfallet av parlamentsvalget 8. juni, sier hun.

– Styrker forhandlingene

May har valgt denne datoen for nyvalg som del av forberedelsene i arbeidet med å melde landet ut av EU. Det var sist valg i Storbritannia i 2015.

May har argumentert med at et nyvalg nå vil styrke hennes konservative parti og dermed landets ståsted i brexit-forhandlingene med EU.

Etter at Parlamentet ble oppløst tidligere onsdag, har Storbritannia nå formelt ikke lenger har noen folkevalgte lovgivere. Alle de 650 ledige setene i Underhuset blir fylt når utfallet av valget er klart.

