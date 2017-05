Kilder: Trump vil stille en rekke krav til Abbas

Trumps krav vil blant annet være at palestinerne slutter med sin antiisraelske retorikk, at de gjør sitt for å stanse voldshandlinger og at palestinske selvstyremyndigheter struper pengeutbetalinger til familier som har palestinske pårørende i israelske fengsler. Det opplyser kilder med kjennskap til Trumps planlegging til AP.

Under møtet onsdag, det første mellom Trump og Abbas, kommer USAs president også til å gjenta løftet om å hjelpe palestinerne med å forbedre sin økonomi, opplyser kildene.

De legger til at Trump også vil gjenta sitt ståsted om at bygging av israelske bosetninger på palestinskeide områder ikke fremmer utsiktene til fred.

Abbas håper Trump vil tvinge Israel til å inngå en fredsavtale. Han har i forkant av møtet betegnet det som «en historisk mulighet» til å innlede «et strategisk samarbeid» med den amerikanske presidenten.

Abbas sa det samme i forkant av møtene han hadde med Trumps forgjengere George W. Bush og Barack Obama, uten at disse resulterte i annet enn mer frustrasjon for palestinerne.

Den aldrende Abbas (82) og Fatah har siden styrt på Vestbredden og representert palestinerne utad, mens Hamas har styrt under beleiring på Gazastripen. Meningsmålinger viser at Abbas har liten støtte i eget folk, og 64 prosent av de spurte på Vestbredden og Gazastripen krevde ved årsskiftet hans avgang.

