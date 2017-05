Fire Taliban-medlemmer henrettet i Pakistan

Henrettelsene ble gjennomført onsdag morgen lokal tid.

De fire var medlemmer av den pakistanske fløyen av Taliban. De skal ifølge militæret ha innrømmet at de hadde deltatt i angrep på sivile og soldater.

Pakistan hevet et midlertidig forbud mot dødsstraff og etablerte militære domstoler for å stille militante islamister for retten etter at over 150 personer ble drept i et Taliban-angrep på en skole i desember 2014.

Siden da har 441 personer blitt henrettet, hvorav minst 32 er dømt i militære domstoler, ifølge menneskerettsgruppen Justice Project Pakistan.

De militære rettssakene foregår bak lukkede dører, noe som er blitt kritisert av menneskerettsforkjempere.

