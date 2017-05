Fengselsansatte okkuperer Brasils justisdepartement

De fengselsansatte begynte å innta bygningen på ettermiddagen tirsdag, posisjonerte seg og stengte så inngangene.

– Vi har okkupert justisdepartementet. Og vi blir her til lovgiverne fjerner oss fra planen sin, sier leder for fengselsetaten i São Paulo, Fabio Cesar Ferreira, i en video lagt ut på Facebook.

– Vi er i en grusom daglig rutine innenfor og utenfor fengslene, i en nedverdigende, usunn og utrygg arbeidssituasjon. Hvordan kan vi inkluderes i samme regler som alle andre arbeidere i Brasil, spør han.

Demonstrantene fylte gangene i bygget i timevis i et mislykket forsøk på å få snakke med de ansatte som utformer lovtekstene.

President Michel Temer har uttalte at Brasils økonomi vil bryte fullstendig sammen om de ikke strammer livreima og innfører streng oppfølging av reglene. Hans mest kontroversielle grep har vært å kutte pensjonskostnadene ved å øke pensjonsalderen for menn fra 60 til 65 år og fra 55 til 62 år for kvinner.

Brasils fengsler er overfylte, med mer enn 600.000 innsatte og belegg på 167 prosent i snitt.

(©NTB)