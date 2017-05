Sørkoreansk politi etterforsker «norsk» oljeplattformulykke

Sørkoreanske myndigheter bekrefter tirsdag ulykken, som fant sted mandag i tilknytning til byggingen av Martin Linge-moduler på verftet Samsung Heavy Industry på øya Geoje.

Martin Linge er et olje- og gassfelt i Nordsjøen nær britisk sektor.

De seks omkomne var ansatt ved Samsung, men jobbet med plattformen som bygges for selskapet Total E & P. To kraner kolliderte ved verftet, noe som medførte at en 60 meter lang og 32 tonn tung del av den ene kranen ble revet av og landet på arbeidernes pauseområde nedenfor. Politiet beskriver ulykkesstedet som kaotisk. De etterforsker nå 12 kranførere, og vil undersøke om det er begått operasjonelle feil eller om sikkerhetsregler og -lover er brutt.

En talsperson for Samsung sier til nyhetsbyrået Yonhap at de ikke har hatt en så stor ulykke der på mange år. Han legger til at prosjektet, som skulle være ferdig i midten av juni, kan bli noe forsinket etter ulykken.

Ifølge E24 var Petroleumstilsynet i slutten av mars på tilsyn ved Martin Linge-prosjektet i Sør-Korea. Det ble da funnet en rekke mangler ved modulen og feil knyttet til fagmessig utførelse på elektriske installasjoner. I ettertid har tilsynet varslet at operatøren Total kan få pålegg om å rette opp feil og mangler.

