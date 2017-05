Le Pen hevder plagiat av tale var kalkulert mediestunt

I sin 1. mai-tale i Paris-forstaden Villepinte brukte Le Pen tre avsnitt fra en patriotisk tale som Fillon hadde holdt 15. april. Men Nasjonal front-lederen nevnte ikke at hun hadde sitert motstanderens tale.

Kort tid etter fikk hun massiv kritikk og anklager om plagiat i franske medier.

I et intervju med den franske tv-kanalen TF1 sier Le Pen tirsdag at 1. mai-talen var et kalkulert stunt for å få medieoppmerksomhet.

– Hadde vi ikke gjort dette, ville dere ikke snakket om det, sier Le Pen i tv-intervjuet.

Mediestuntet var ifølge presidentkandidaten også et forsøk på å nå flere av Fillons tilhengere. I en meningsmåling gjort av Opinionway for avisen Les Echos oppgir nesten 30 prosent av de spurte Fillon-tilhengere at de vil gi sin stemme til Le Pen. Mellom 42 og 46 prosent svarer at de vil stemme på Macron.

Le Pens valgkampleder David Rachline sier til den venstreorienterte avisen Liberation at sitatbruken var en bevisst handling og en hyllest til Fillon «fra en kandidat som ønsker å samle folk og vise at hun ikke er sekterisk».

Det var YouTube-kanalen RidiculeTV som først bemerket likhetene mellom Le Pen og Fillons taler. Kanalen publiserte et 97 sekunder langt videoklipp der de to kandidatene sier det samme, ord for ord.

