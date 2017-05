Kvinne pågrepet i Kypros-saken

Kvinnen beskrives som utenlandsk, ifølge TV 2. Etter det kanalen forstår, skal hun framstilles for varetektsfengsling i løpet av tirsdag.

Dette er den sjette pågripelsen i saken. Polititalsmann Andreas Aggelides bekrefter pågripelsen overfor kypriotisk TV tirsdag morgen.

– Vi pågrep en 49 år gammel kvinne i går kveld. Hun er ikke fra Kypros. Vi kan ikke si noe mer om hvilken tilknytning hun har til saken, sier pressetalsmann Michael Michael hos politiet i Nikosia til TV 2.

Interpol

Det var torsdag morgen forrige uke at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen sammen med moren. Ifølge kanalen har ansatte forklart at de prøvde å stanse mennene, som skal ha forsvunnet i en svart Range Rover uten skilter. Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen.

Ifølge VG tror kypriotisk politi at faren deretter har tatt datteren med seg over til Nord-Kypros via en ubevoktet overgang i buffersonen som deler øya.

Kypriotisk politi har utstedt en arrestordre på jentas far gjennom Europol. Nordmannen har bekreftet at han er sammen med datteren, og opplyste via sine advokater mandag at datteren fortsatt har det bra.

Avviser bortføring

Mandag sa jentas norske far, via sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak, at påstanden som er gjengitt i mediene om at datteren ble hentet av maskerte menn i barnehagen i Nikosia torsdag morgen, ikke er riktig.

Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen, og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.

Barnemorens kypriotiske advokat avviser det som er videreformidlet fra faren via hans advokater.

To av de fire mennene som ble pågrepet fredag, ble mandag sluppet fri. Ifølge TV 2 vet politiet tirsdag ikke hvor den tre år gamle jenta og hennes 48 år gamle norske far befinner seg.

– De som fremdeles sitter varetektsfengslet fra fredag, er en kypriot og en syrisk statsborger, sier pressetalsmann Michael til TV 2.

