USAs ambassade: CIA-sjef i Sør-Korea 

Ambassaden omtaler besøket til Pompeo som «internt møte».

– CIA-direktøren og hans kone er i Seoul for et internt møte med de amerikanske styrkene i Sør-Korea og de ansatte ved ambassaden, heter det i kommentaren.

Sør-Koreas største dagsavis Chosun Ilbo skriver at Pompeo ankom Seoul i helga og hadde fortløpende møter bak lukkede dører med sin motpart i sørkoreanske etterretning og flere representanter for landets ledelse. CIA-sjefen skal ha levert en grundig gjennomgang av Trump-administrasjonens Nord-Korea-ståsted og en evaluering av det nordkoreanske regimet.

Pompeo skal også ha hatt samtaler om hvordan USA og Sør-Koreas forhold kan bli etter valget i Sør-Korea 9. mai. Den amerikanske ambassaden vil ikke bekrefte dette, og sier at Pompeo ikke har hatt møte med politikere.

Pompeos besøk kommer i kjølvannet av økte spenning i regionen etter at Nord-Korea igjen har avfyrt en testrakett, tross trusler om at det ville få konsekvenser.

Det har oppstått spenninger mellom Sør-Korea og USA, som er nære allierte, etter at president Donald Trump uttalte i et intervju at Sør-Korea burde ta hele regningen for det svært omdiskuterte rakettskjoldet THAAD, som USA er i ferd med å utplassere i Sør-Korea.

