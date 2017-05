Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes

Hamas-leder Khaled Meshaal, som bor i eksil i Qatar, presenterte mandag islamistbevegelsens nye politiske charter på en pressekonferanse i Doha.

I det nye politiske programmet åpner Hamas for første gang for en palestinsk stat i områdene Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967, side om side med Israel.

Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.

Samtidig understrekes det i dokumentet at «kampen ikke er mot jøder på grunn av deres religion, men mot staten Israel som okkupasjonsmakt».

-PR-stunt

– Hamas prøver å lure omverdenen, men kommer ikke til å klare det. De bygger terrortunneler og har fyrt av tusenvis av raketter mot israelske sivile. Dette er det ekte Hamas, sier statsminister Benjamin Netanyahus talsmann David Keyes.

Innenriksminister Gilad Erdan lar seg heller ikke overbevise av Hamas' nye dokument, skriver Jerusalem Post.

– Dette er en falsk oppvisning og bare et PR-stunt hvis eneste formål er å skaffe legitimitet overfor verdenssamfunnet. I praksis fortsetter Hamas å fremme terrorangrep og oppfordre til drap på israelere, og fortsetter å nekte å vedkjenne seg Israels eksistens, sier Erdan.

Moderering

Det fem sider lange dokumentet bruker et mer moderat språk i håp om å hjelpe Hamas ut av internasjonal isolasjon. Bevegelsen er av flere vestlige land listeført som terrorgruppe.

Hamas vil også distansere seg fra Det muslimske brorskap. I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.

Det gamle charteret fra 1987 erstattes ikke formelt med det nye dokumentet. Begge dokumentene videreføres, men det nye blir referert til som mer relevant, ifølge Hamas-tjenestemenn. En årsak til at ledelsen ikke vil fjerne det gamle charteret skal være at man ikke vil støte fra seg den viktige grasrota som støtter bevegelsen.

Verdenssamfunnet ønsker at Hamas skal anerkjenne Israel, at Hamas skal avstå fra vold og at bevegelsen skal etterleve midlertidige fredsavtaler som Israel og palestinske selvstyremyndigheter inngår. Dette var også forutsetningene som verdenssamfunnet satte da Hamas vant parlamentsvalget på Gazastripen i 2006.

Lederskifte

Hamas har siden da hatt makten på Gazastripen, mens den okkuperte Vestbredden kontrolleres av deres palestinske meningsmotstandere i Fatah-bevegelsen.

Framleggelsen av Hamas' nye politiske program fant sted dagen før Israel feirer sin selvstendighetsdag, og to dager før palestinernes president Mahmoud Abbas (82) er gjest hos USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

Hamas-ledelsen har brukt fire år på å utarbeide det fem sider lange dokumentet. Hamas-leder Khaled Meshaal går senere denne måneden av når det er gjennomført internt ledervalg. Ismail Haniyeh og Moussa Abu Marzouk er blitt nevnt som mulige nye lederkandidater.

(©NTB)