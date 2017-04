Franske velgere har liten tro på presidentkandidatene 

Kampen mot arbeidsledighet og militante angrep har vært to av hovedsakene i valgkampen i Frankrike, som avgjøres søndag når franskmenn skal velge mellom sentrumspolitikeren Emmanuel Macron og ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen, skriver Reuters.

En undersøkelse foretatt av meningsmålingsbyrået IFOP for Journal du Dimanche viser at 45 prosent av franske velgere tviler på at noen av dem kan gjøre noe med arbeidsledigheten, som har ligget nær 10 prosent i årevis. Hele 36 prosent tviler på at de to kan gjøre noe med truslene om nye angrep.

42 prosent av de spurte tror ikke verken Macron eller Le Pen klarer å forene det splittede franske folk, og 43 prosent tviler på at noen av dem klarer å stable på beina flertall i parlamentet for sin politikk.

I juni avholdes valg til underhuset, der president og regjering trenger å ha flertallet av de folkevalgte bak seg for å få gjennom sin politiske linje.

(©NTB)