Blair tilbake til politikken for å kjempe mot brexit

Blair var partileder i Labour fra 1994 til 2007 og sier at han ikke vil stille til parlamentsvalg 8. juni, men heller bygge en politisk bevegelse som skal påvirke debatten i landet mens Storbritannia forhandler om hvordan løsrivelsen fra EU skal foregå.

– Denne brexitgreia har gitt meg en direkte motivasjon til å bli mer involvert i politikken, sier han til avisa Daily Mirror.

63-åringen som var statsminister fra 1997 til 2007, har vært en sterk motstander av brexit og sier han er forberedt på sterk kritikk for innsatsen sin framover.

– Jeg vet at i det øyeblikk jeg stikker hodet mitt utafor døra får jeg en bøtte med ettellerannet helt over hele meg, men jeg brenner virkelig for dette.

Blair har tidligere oppfordret britene til å gjøre opprør mot beslutningen om å forlate EU, men sier nå at dette ikke er hans hensikt med en politisk bevegelse. Målet er å påvirke hvordan brexit gjennomføres. Drøyt 17 millioner briter stemte for å forlate EU i folkeavstemningen. Blair har tidligere sagt at de gjorde dette «uten kunnskap om de virkelige vilkårene for brexit».

