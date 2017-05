Barnefar tilbakeviser at hans fire år gamle datter ble bortført på Kypros

Nordmannen opplyser via sine advokater Mette Yvonne Larsen og Morten Engesbak at påstanden som er gjengitt i mediene om at datteren ble hentet av maskerte menn i barnehagen i Nikosia torsdag morgen, ikke er riktig.

Ifølge faren var det han selv som hentet datteren i barnehagen, og han sier at datteren kjente ham igjen umiddelbart.

– Ifølge vår klient observerte barnets mor at det var han som hentet barnet, og han tilbakeviser at hun ble dyttet, slik som fremstilt i mediene, sier advokatene i en pressemelding.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, sier de to advokatene.

Morens kypriotiske advokat er imidlertid klar på at dette ikke er riktig. Ifølge moren ble jenta plukket opp av to maskerte menn.

– Det var ikke faren som hentet henne i barnehagen. Det var to maskerte menn som dyttet til moren og tok barnet. Barnet skrek og gråt, sier morens advokat til TV 2.

– Har det bra

Foreldrene til den fire år gamle jenta er skilt. Faren er en 49 år gammel nordmann, mens moren er en 48 år gammel greskkypriot. Faren har tidligere anmeldt moren for å ha tatt jenta med fra Norge til Kypros.

Det var torsdag morgen kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta ble bortført av maskerte menn idet hun kom til barnehagen sammen med moren. Ifølge kanalen forsøkte ansatte å stanse kidnapperne, som forsvant i en svart Range Rover uten skilter. Vitner skal ha sett tre menn i bilen idet den forlot barnehagen.

Til sammen fem personer er pågrepet i saken etter at en 44 år gammel mann ble pågrepet søndag, skriver TV 2. En av de pågrepne er en 33 år gammel syrer, som eier bilen som ble brukt under bortføringen.

VG skrev søndag at kypriotisk politi tror faren har tatt datteren med seg over til Nord-Kypros via en ubevoktet overgang i buffersonen som deler øya.

Kypriotisk politi har utstedt en arrestordre på jentas far gjennom Europol. Nordmannen har bekreftet at han er sammen med datteren, og opplyste via sine advokater mandag at datteren fortsatt har det bra.

– Krenket

Advokat Mette Yvonne Larsen sa til VG søndag at hun mener saken ikke er riktig håndtert av norsk rettsvesen. Etter deres mening har det norske rettsvesenet krenket klientens rett til å få prøvd sin sak muntlig.

– Mitt hovedkrav på vegne av faren har vært at domstolen skal iverksette muntlig høring i Norge for å avklare hvor barnesaken skal behandles, og hvor et norsk barn er hjemmehørende. Alle domstoler har gitt avslag på krav om muntlig høring, sier Larsen.

Morens norske advokat, Elsa Charlotte Gil, mener imidlertid at saken har vært grundig og riktig behandlet i en rekke instanser i norske domstoler.