Abbas-møte med Trump tenner neppe fredshåp

Onsdag er Mahmoud Abbas gjest hos Donald Trump i Det hvite hus, noe han selv betegner som «en historisk mulighet» til å innlede «et strategisk samarbeid» med den amerikanske presidenten.

Abbas sa det samme i forkant av møtene han hadde med Trumps forgjengere George W. Bush og Barack Obama, uten at disse resulterte i annet enn mer frustrasjon for palestinerne.

50 år har gått siden Israel okkuperte de palestinske områdene, og USA har aldri satt makt bak kravet om tilbaketrekning, utallige FN-resolusjoner til tross.

Israel under statsminister Benjamin Netanyahu fortsetter sin kolonisering, noe Trump så langt har vært svært tilbakeholden med å kritisere.

Upopulær leder

Abbas overtok som president da Yasser Arafat døde i 2004. Perioden hans utløp i 2009, men noe presidentvalg har ikke vært holdt siden.

Da islamistene i Hamas vant valget på ny nasjonalforsamling i 2006, gikk det ikke mange månedene før Abbas – som leder det mer moderate Fatah-partiet – fratok dem regjeringsmakten.

Abbas og Fatah har siden styrt på Vestbredden og representert palestinerne utad, mens Hamas har styrt under beleiring på Gazastripen.

Meningsmålinger viser at Abbas har liten støtte i eget folk, og 64 prosent av de spurte på Vestbredden og Gazastripen krevde ved årsskiftet hans avgang.

Palestinere flest ønsker i stedet Hamas-lederen Ismail Haniyeh som president, selv om den fengslede Fatah-lederen Marwan Barghouti, som soner fem livstidsdommer i Israel, er førstevalget.

Hamas modererer seg

Haniyeh, som fikk en kort tid som palestinsk statsminister etter valget i 2006, overtar ifølge ryktene om kort tid etter Khaled Meshaal som øverste leder for Hamas.

Alt mandag kveld ventes det at Hamas presenterer et nytt og mer moderat charter, der de for første gang åpner for en palestinsk stat i områdene Israel okkuperte under seksdagerskrigen i 1967, side om side med Israel. Dette sa Haniyeh alt i 2008, da han også åpnet for en langvarig våpenhvile med Israel

Mens Hamas i sitt opprinnelige charter slo fast at væpnet kamp var den eneste legitime måten å bekjempe den israelske okkupasjonen på, oppmuntres det i det nye charteret også til ikkevoldelig, folkelig motstand.

Jakter på Hamas

Abbas har på sin side trappet opp kampen mot Hamas i forkant av USA-besøket, trolig for å blidgjøre Trump. Palestinske sikkerhetsstyrker jakter i nært samarbeid med Israel på Hamas-aktivister og politikere på Vestbredden, og en rekke sitter fengslet.

I forrige uke kunngjorde ledelsen i Ramallah at de ikke lenger vil betale for elektrisiteten Israel selger til Gazastripen, der strømmangelen er prekær.

Abbas har også stanset utbetalinger til tidligere offentlig ansatte på Gazastripen, titusenvis av Fatah-medlemmer som har fått lønn mot at de ikke jobber under Hamas. Dette får store økonomiske følger for den beleirede enklaven, men Haniyeh ber Abbas spare seg bryet.

– Vi har de siste månedene tatt en rekke forsonende initiativ, men disse er avvist i Ramallah. Ledelsen der må slutte å kaste bort tiden med slike straffetiltak og innse at vi er sterke, sa han i helgen.

