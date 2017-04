Mays forsprang krymper kraftig

En Yougov-måling offentliggjort av The Sunday Times gir Theresa May og toryene en oppslutning på 44 prosent, mot 31 prosent for Labour. Hun har dermed fortsatt et forsprang på 13 prosentpoeng, men forrige helg var avstanden mellom de to partiene hele 23 prosentpoeng i en Yougov-måling, melder Reuters.

Den nyeste målingen gir de EU-vennlige liberaldemokratene en oppslutning på 11 prosent, mens EU-skeptikerne i UKIP – Det britiske uavhengighetspartiet – lander på 6 prosent.

For snaut to uker siden hasteinnkalte May til en pressekonferanse der hun kunngjorde at hun skrev ut nyvalg i juni, mens Storbritannia er midt oppe i prosessen med å forlate EU.

(©NTB)