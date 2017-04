Partiallianse: Orbán vil bøye av for krav i EU-strid

Orbán ble kalt inn til et møte i Brussel med partialliansen EPP, som statsministerens parti Fidesz inngår i. Bakteppet er striden med EU om en ungarsk lov som kritiske røster mener er skreddersydd for å få stengt et universitet grunnlagt av den amerikanske milliardæren George Soros.

EU-kommisjonen har satt seg fore å stanse loven og ga onsdag Orbán én måned på innfri kravene for å unngå et rettslig oppgjør i EU-domstolen.

– Statsminister Viktor Orbán har i EPP-rådet lovet å innfri og iverksette alle kravene fra EU-kommisjonen innenfor tidsrammen, sier EPP-talsmann Siegfried Muresan lørdag.

Forbehold?

Samtidig gjør Orbán det klart at Soros' universitet ikke bør «nyte spesielle privilegier» selv om Ungarn er klar til å samarbeide med EU-kommisjonen og ikke ønsker å stenge universitetet.

– Reglene i Ungarn må gjelde på likt vis for alle, sier Orbáns talsmann Bertalan Havasi til det statlige ungarske nyhetsbyrået MTI.

EU mener Orbáns nye utdanningslov er i strid med grunnleggende friheter i det indre marked, deriblant etableringsretten, og at den også truer den akademiske friheten.

Voldsom strid

Central European University (CEU) har den siste tida stått i sentrum for en voldsom politisk strid i Ungarn. Soros er blitt en viktig politisk hoggestabbe for Orbán, som mener den ungarskfødte finansmannen prøve å undergrave den ungarske regjeringen ved å fremme liberale ideer.

Ifølge Orbán gjelder den nye utdanningsloven alle utenlandske universiteter i landet, ikke bare CEU. Formålet er kun å fjerne privilegier som slike utenlandske universiteter i dag nyter godt av, og å sørge for likebehandling med nasjonale universiteter, mener Orbán.

Klar melding

Hans partiallianse i EU-parlamentet, EPP, sier Orbán fikk klar beskjed om at alliansen ikke vil godta at noen av de grunnleggende frihetene begrenses, eller at rettsstaten overses.

– EPP krevde fra Fidesz og fra ungarske myndigheter at de tar alle nødvendige skritt for å føye seg etter Kommisjonens anmodning. Statsminister Orbán har forsikret EPP om at Ungarn vil handle deretter, sier EPP-leder Joseph Daul.

