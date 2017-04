FN har godkjent resolusjon om Vest-Sahara

Resolusjonsforslaget ble stemt fram fredag ettermiddag etter at FNs generalsekretær António Guterres bekreftet at Polisario, som kjemper for et selvstendig Vest-Sahara, har trukket seg ut av Guerguerat-stripen på grensen mot Mauritania i Vest-Sahara.

Resolusjonsutkastet krever at frigjøringsbevegelsen Polisario trekker sine folk ut av buffersonen, noe de gjorde fredag. Marokko, som har okkupert Vest-Sahara siden 1975, trakk sine styrker ut av buffersonen i februar.

Frankrike, som har et nært forhold til Marokko, har insistert på at Polisario trekker seg tilbake fra Guerguerat-stripen.

Marokko og Polisario kriget om kontrollen over Vest-Sahara fra 1974 til 1991, og Marokko hadde kontroll over det meste av territoriet da FN framforhandlet en våpenhvile for den tidligere spanske kolonien.

Marokko ser på Vest-Sahara, som er rikt på naturressurser som fosfat og fisk, som en del av sitt territorium, og har tilbudt det delvis selvstyre. Polisario, som støttes av Algerie, ønsker selvstendighet og har ønsket at FN skal stemme over dette.

