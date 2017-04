Erdogan: Raqqa kan bli IS' gravsted

Den syriske byen Raqqa har lenge fungert som en slags hovedstad for IS, som fortsatt kontrollerer store landområder i Syria og Irak.

– Det store Amerika, koalisjonen og Tyrkia kan samarbeide og gjøre Raqqa til en gravplass for Daesh, sa Erdogan lørdag.

Daesh er en alternativ forkortelse som brukes om IS. Erdogan spår at de ytterliggående islamistene vil lete etter et sted å gjemme seg hvis Tyrkia, USA og deres allierte slår til mot Raqqa.

Byen er omringet av kurdiske og arabiske opprørere, og også USA har styrker i området. Tyrkia vil gjerne delta i en offensiv for å drive IS ut av Raqqa – men en forutsetning er at de kurdiske opprørerne ikke får delta i operasjonen.

Erdogan skal møte president Donald Trump i USA i midten av mai.

