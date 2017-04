To terrorpågrepne innrømmer å ha vært ved åsted

Ni angivelige jihadister ble tidligere i uka pågrepet nordøst i Spania. De er mistenkt for å tilhøre terrorcellen som utførte angrepet mot flyplassen og metroen i Brussel. To av dem har kommet med innrømmelser etter dommeravhør.

– Mohamed Lamsalak og Youssef Ben Hammou har erkjent at de var på flyplassen da bombene detonerte. De benekter å ha noe med angrepene å gjøre, sier en talsmann for domstolen i Spania som spesialiserer seg på blant annet terrorisme.

Marokkanere og spanjol

I alt 32 personer ble drept i bombeangrepene mot flyplassen i Brussel og en T-banevogn 22. mars 2016. IS påtok seg ansvaret for angrepene. Lamsalak og Hammou har forklart at de var i Brussel for å kjøpe bil, men innrømmer at de ved besøket i Belgia møtte en slektning av de to brødrene som sto bak planleggingen av selvmordsbombingene på flyplassen og metroen.

Ifølge spansk politi er de pågrepne en spanjol og åtte marokkanske statsborgere som er bosatt i Catalonia. De er i alderen 21 til 39 år. Politiaksjonen ble gjennomført i fem byer, deriblant Barcelona, tirsdag morgen.

200 pågrepet

Pågripelsene kommer etter en åtte måneder lang etterforskning som er blitt gjennomført i samarbeid med belgisk politi. Flere av de pågrepne knyttes til ytterliggående jihadistorganisasjoner og organisert kriminalitet, opplyser spansk politi.

Om lag 200 mistenkte jihadister er pågrepet i Spania siden landet høynet alarmberedskapen til nest høyeste nivå i 2015.

