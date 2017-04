Redd Barna med varsku om vold mot barn i Somalia

En ny undersøkelse blant 600 voksne og barn viser ifølge organisasjonen at tørken har ført til mer enn livstruende mangel på mat og vann. Redd Barna har blant annet funnet mange psykiske plager hos barna i de 17 distriktene de har intervjuet familier i. Alle i undersøkelsen er berørt av tørken, og alle sier de har lagt merke til endringer i barnas atferd siden tørken begynte. Over halvparten sa at barna hadde blitt mer aggressive, samt at de får anfall der de gråter og skriker utrøstelig.

I tillegg opplyser de spurte at nesten to av tre barn utsettes for vold, og 30 prosent sier at barn også er mer utsatt for seksuell vold, som voldtekt, etter at tørken begynte.

– Disse funnene er rystende, og avslører at barna i tillegg til krisen også står overfor store psykologiske utfordringer. De kjemper mot sult, usikkerhet og ekstremt stressende situasjoner, sier Hassan Saadi Noor, landsjef for Redd Barna i Somalia, til NTB.

Tørke og sult fører til at mange må flytte, faren for at barn blir skilt fra familiene øker og dermed øker også risikoen for at de utnyttes.

