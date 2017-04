Politisk krise i Makedonia – Russland anklager EU

Tilhengere av landets største parti, det høyrenasjonalistiske VRMO, trengte seg torsdag inn i nasjonalforsamlingen og gikk til angrep på opposisjonspolitikere som like før hadde stemt fram en ny president for nasjonalforsamlingen. Over 100 personer ble skadd, blant dem 22 politifolk og flere folkevalgte.

Blant de skadde var Zoran Zaev, lederen for Makedonias største opposisjonsparti Sosialdemokratene (SDSM) samt lederen for et mindre albansk-etnisk opposisjonsparti.

Zaev nektet fredag å delta på et krisemøte som landets president Gorge Ivanon innkalte til, og på en pressekonferanse kalte han torsdagens storming for et «drapsforsøk». Han anklaget også den tidligere statsministeren Nikola Gruevski, som vant valget i desember, og president Gjorge Ivanov for å ha provosert fram volden. Han mener begge er villige til å ofre landets interesser for personlig vinning.

Fredag tilbød innenriksminister Agim Nuhin i den midlertidige mindretallsregjeringen seg å gå av som følge av kaoset, men det er foreløpig ikke klart om avgangen vil bli godkjent.

Russiske anklager

Det russiske utenriksdepartementet anklaget fredag både USA og EU for uroen. I en uttalelse skriver departementet at vestlige land har stått bak en omfattende innblanding i makedonsk innenrikspolitikk, og at dette er hovedårsaken til krisen.

Russland mener at innblandingen har som mål å fjerne den legitime regjeringen fra makten».

Makedonia har siden valget i desember vært styrt av en midlertidig regjering og blir stadig mer splittet langs etniske linjer. Etniske albanske politikere krever at albansk skal godkjennes som landets andre offisielle språk, men det er mange i flertallsbefolkningen sterkt imot.

Valgvinner Nikola Gruevski leder det nasjonalistiske partiet VRMO, men partiet greide ikke å sikre seg parlamentarisk flertall. Samarbeidssamtalene med et albansk-etnisk parti har brutt sammen som følge av albanernes språkkrav.

De to siste månedene har VRMO-tilhengere hatt jevnlige gatedemonstrasjoner mot den fastlåste politiske situasjonen, som mange anklager det albanske mindretallet for.

Det var VRMO-tilhengere som sto bak angrepet på opposisjonen torsdag. Den flere timer lange konfrontasjonen ble avsluttet da politiet til slutt fikk presset demonstrantene ut av nasjonalforsamlingen, men det er frykt for mer uro i landet.

Sterk reaksjon fra EU og Tyskland

EUs utenrikssjef Federica Mogherini betegnet fredag voldshandlingene i Makedonia som uakseptable.

– Vold er uakseptabelt, særlig når det skjer i demokratiets høyborg, sa hun under EUs utenriksministermøte på Malta fredag.

Hun sier også at Makedonia opplever «en alvorlig krise som kan bli farlig».

Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel kaller stormingen av nasjonalforsamlingen uakseptabel, og mener det bør legges til rette for at en ny regjering kan dannes snarest i Makedonia.

– Det er fullstendig uakseptabelt at det nåværende regjeringspartiet nekter å la dette skje, og at partiets tilhengere stormer parlamentet og slår løs på representantene, sier han.

(©NTB)