Paven i Egypt med budskap om fred

– Som religiøse ledere er vi kallet til å avsløre vold utkledd som fromhet, sa paven i talen ved universitetet al-Azhar i Kairo fredag.

Imamene i salen svarte med applaus. Paven ba dem si klart og tydelig nei til alle former for vold, hevn og hat i Guds navn.

Storimamen Sheikh Ahmed el-Tayeb omfavnet paven da han ankom det over tusen år gamle universitetet, et av verdens viktigste islamske læresteder.

Al-Azhar har flere ganger fordømt islamsk fundamentalisme. Egyptiske statsstøttede medier mener likevel at universitetet burde gjøre mer for å hindre at religiøse tekster brukes til å oppildne til hat mot ikke-muslimer.

Blå Fiat

Paven ga seg i kast med et stramt program da han ankom Egypt fredag. Strenge sikkerhetstiltak var innført for å hindre terrorangrep, men paven ønsket åpenbart ikke at terrorfrykten skulle prege besøket mer enn nødvendig.

I en enkel, blå Fiat med nedrullede vinduer ble han kjørt inn til sentrum av Kairo. Tidligere paver kjørte ofte i pansrede «pope-mobiles» når de var på besøk i andre land.

Ved al-Azhar deltok Frans på en fredskonferanse sammen med andre kristne og muslimske ledere. En av dem var patriark Bartholomeos av Konstantinopel, den øverste representanten for verdens ortodokse kirker.

Senere møtte paven Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, som grep makten i et militærkupp i 2013.

Kampen mot IS

I en tale hvor Sisi var til stede, uttrykte paven støtte til Egypts kamp mot den ytterliggående ekstremistgruppa IS.

Han understreket samtidig at ytringsfrihet og andre menneskerettigheter må respekteres. Sisi er blitt sterkt kritisert for hard undertrykkelse av egyptiske aktivister og opposisjonsgrupper etter at han tok makten.

På kvelden besøkte pave Frans den koptiske kirken der 29 mennesker ble drept i et terrorangrep i desember.

Kopterne, som utgjør 10 prosent av befolkningen i Egypt, er Midtøstens største kristne minoritetsgruppe. Den koptiske paven Tawadros II var til stede under besøket i kirken.

Pave Frans håper besøket vil bidra til dialog og til å styrke kampen mot islamsk ekstremisme.

