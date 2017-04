Ny henrettelse i USA før dødssprøyte går ut på dato

Etter planen skulle Kenneth Williams (38) henrettes klokka 19 lokal tid torsdag, men gjennomføringen ble utsatt fordi to domstoler behandlet henstillinger om at Williams ikke skulle henrettes. De to hovedargumentene var at Williams' manglende sjelsevner tilsier at han ikke kan dømmes til døden og at henrettelsesmetoden utvilsomt vil medføre enorme smerter.

Delstaten Arkansas hadde planlagt åtte henrettelser på 11 dager før slutten av april, men så langt er bare tre av dem gjennomført. Hastverket skyldes at det ene av de tre stoffene som injiseres for å ta livet av de dødsdømte går ut på dato før mai.

Williams ble dømt til fengsel på livstid for drapet på en 19 år gammel kvinne i 1998. Han fikk dødsdommen fordi han rømte fra fengselet i 1999 og drepte en 57 år gammel mann. Williams tok bilen til drapsofferet, og i biljakten etterpå mistet også en 24 år gammel bilfører livet.

Hvis Williams henrettes er det Arkansas' fjerde henrettelse på åtte dager, etter at ingen er henrettet i delstaten siden 2005. Tidligere denne måneden er Ledell Lee, Jack Jones og Marcel Williams henrettet.

