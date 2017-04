Venezuela vil ut av regionalt samarbeid

Venezuelas regjering reagerer sterkt på at OAS blander seg i krisen i landet, uten at Venezuelas regjering blir spurt til råds. OAS møttes onsdag og vedtok et forslag om at regionens utenriksministre skal avholde krisemøte om Venezuela, og bak forslaget står 16 land, inkludert Brasil, Mexico og USA, men ikke Venezuela.

Utenriksminister Delcy Rodriguez sier president Nicolás Maduro vil sende et brev til OAS-ledelsen i Washington torsdag, med beskjed om at Venezuela trekker seg fra organisasjonen. Prosessen vil ta 24 måneder.

Opptøyer

Venezuela har møtt kraftig internasjonal kritikk og fordømmelse, også fra OAS-landene, etter høyesterettsavgjørelsen som fratok nasjonalforsamlingen i landet all makt. Til tross for at Høyesterett omgjorde vedtaket, har landet vært sterkt preget av demonstrasjoner landet over i hele april. Så langt er minst 32 personer døde, nesten 500 skadd og nesten 1.300 pågrepet.

– Hva mer må skje før det som skjer i Venezuela tas på alvor, som ekstremt alvorlig, spurte den argentinske utenriksministeren Susana Malcorra på OAS-møtet onsdag.

Imens raste demonstrasjonene i Venezuela, der politiet og militærstyrkene brukte vannkanoner og tåregass mot demonstrantene. Det rapporteres om harde sammenstøt mellom opposisjonstilhengere, regjeringsstyrker og organiserte bander som støtter presidenten. Barn på omkringliggende skoler måtte evakueres for å unngå tåregassen.

Neppe valg

En fersk meningsmåling fra Venebarometro viser at 7 av 10 er kritiske til Maduro. Opposisjonen legger skylden på ham for mangelen på mat og medisiner. Maduro sier mangelen på goder er et resultat av et USA-støttet komplott for å styrte ham.

Neste presidents- og parlamentsvalg er etter planen neste år, men opposisjonen ønsker nyvalg nå. Situasjonen virker ifølge politisk analytiker Carlos Raul Hernandez fastlåst.

– Det er stort press internasjonalt for at opposisjonen og regjeringen skal forhandle. Men jeg tror ikke parlamentsvalg er mulig, sier Hernandez.

