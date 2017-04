McGurk gir IS skylden for sivile tap

Torsdag hadde USAs spesialutsending for koalisjonen mot IS, Brett McGurk, et frokostmøte med utenriksminister Børge Brende (H) i Oslo. De to var skjønt enige om at det nå gjøres store framskritt i krigen mot den ytterliggående islamistgruppa IS, både i Irak og Syria.

– Vi har tatt tilbake 60–70 prosent av områdene som var kontrollert av IS i Irak, og 30 prosent i Syria. 2,5 millioner sivile som var under IS-kontroll, er nå fri, sa Brende etter møtet.

Store sivile tap

Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars, er minst 3.111 sivile til med sikkerhet drept i flyangrep fra koalisjonen, og med en stor grad av sannsynlighet er så mange som 9.249 sivile drept.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mener også å kunne dokumentere at tusenvis av sivile er drept av den USA-ledede koalisjonen.

Koalisjonen har er lite villig til å erkjenne sivile tap og har hittil bare medgitt at 229 sivile liv har gått tapt i de 20.000 flyangrepene som er utført siden september 2014.

- Levende skjold

Brett McGurk mener IS må ta skylda for sivile tap og anklager islamistgruppa for systematisk å bruke befolkningen som levende skjold.

Den USA-ledede koalisjonen driver i motsetning til Russland utelukkende med presisjonsbombing, forsikrer han.

– Dette er den mest presise luftkrigen i krigføringens historie. Det IS nå gjør, er å samle sammen sivile og jage dem inn i bolighus i Mosul, for deretter å bruke husene som militære stillinger. De bruker sivile som levende skjold, sier McGurk.

Kan ikke sammenliknes

Irakiske sikkerhetsstyrker, som er trent av, og som får luftstøtte fra koalisjonen i sin offensiv for å gjenerobre Vest-Mosul, gjør alt for å beskytte sivilbefolkningen, forsikrer han.

- Men dette er ekstremt vanskelig arbeid, det er krig, og vi må ikke glemme de barbariske handlingene til fienden vi kjemper mot, sier McGurk.

Røde Kors har sammenliknet koalisjonen drap på sivile i Mosul i Irak, med det syriske regimets og russernes drap på sivile i gjenerobringen av Aleppo i Syria. Den sammenlikningen vil ikke McGurk være med på.

- Taktikken russerne og Assad-regimet benytter, kan ikke sammenliknes med det vi gjør. Vi benytter presisjonsvåpen i hvert eneste angrep vi utfører, det gjør ikke russerne eller det syriske regimet. Det syriske regimet slipper tønnebomber fra helikoptre, det er ikke presisjonsvåpen, sier McGurk.

Beholder kontrollen

Koalisjonen sørger også for å beholde kontrollen over områdene som gjenerobres fra IS, slik at sivilbefolkningen kan vende tilbake til sine vanlige liv, understreker den amerikanske spesialutsendingen.

Han viser til at 250.000 gutter og jenter i Øst-Mosul, som for seks måneder siden levde under IS-styre, nå er tilbake på skolen.

- Av de 50.000 kvadratkilometrene vi har tatt, inkludert byer med flere hundre tusen innbyggere, har IS ikke gjenerobret noe. Tikrit var for eksempel tømt for folk av IS, men 98 prosent av befolkningen er nå tilbake. Folk stemmer med føttene, sier McGurk.

(©NTB)