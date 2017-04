Over 1.000 politiansatte i Tyrkia pågrepet

Tyrkias innenriksminister Suleyman Soylu opplyste onsdag at det var blitt aksjonert mot Gülen-tilhengere over hele landet. De pågrepne ble beskrevet som «skjulte imamer» som har infiltrert politiet.

Senere samme dag opplyste politiet selv at over 9.000 ansatte er suspendert av hensyn til den nasjonale sikkerheten. Også disse er mistenkt for bånd til Gülens bevegelse.

Gülen er en islamsk predikant som tidligere samarbeidet med president Recep Tayyip Erdogan. Nå bor han i eksil i USA, og Erdogan regner ham som en av sine farligste fiender. Gülen beskyldes blant annet for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommer.

Tyrkiske myndigheter oppgir selv at til sammen over 47.000 personer er pågrepet for å stå i ledtog med Gülen. I tillegg er titusener fjernet fra stillingene sine i den pågående opprenskningen innenfor statsapparatet, domstolene og politiet.

I tillegg er medier som anklages for å støtte Gülen, stengt. Etter kuppforsøket ble det innført unntakstilstand i Tyrkia, og den gjelder fortsatt.

