Irakisk milits: Har gjenerobret oldtidsby fra IS

Byen ble frigjort etter harde kamper, heter det i en uttalelse fra den hovedsakelig sjiamuslimske gruppa Hashed al-Shaabi onsdag.

Ruinene av oldtidsbyen Hatra, et av UNESCOs verdensarvsteder, ligger utenfor den moderne byen med samme navn i Nord-Irak.

Hatra ble grunnlagt flere hundre år før Kristus, og en stor mengde bygninger og statuer er blitt bevart på stedet helt fram til nylig. Åpningen av filmen Exorcisten ble filmet her på begynnelsen av 1970-tallet.

Etter at IS erobret området i 2014, erklærte den sunni-ekstremistiske gruppa at statuene og templene i Hatra var i strid med islam. Det antas at store deler av oldtidsbyen er blitt ødelagt av IS i løpet av de siste årene.

