Erkekonservative Republikanere støtter nytt forslag til helsereform

Motstand fra gruppen Freedom Caucus var hovedårsaken til at president Donald Trump i forrige måned måtte gi opp å få på plass en ny helsereform.

Onsdag opplyste Freedom Caucus at de støtter et nytt kompromissforslag. Det innebærer at amerikanske forsikringsselskaper kan få lov til å ta høyere pris for helseforsikringer til alvorlig syke mennesker.

Kritikere mener dette vil føre til at prisen blir så høy at mange alvorlig syke ikke får råd til helseforsikring.

Selv om Freedom Caucus nå er fornøyd, er mange mer moderate republikanere motstandere av kompromissforslaget. De frykter at det vil frata mange mennesker viktige helsetilbud.

Kongressrepresentant Charlie Dent, en av de moderate, sier han ikke kjenner til noen meningsfeller som har ombestemt seg og varslet at de vil støtte forslaget.

Freedom Caucus består av republikanere i Representantenes hus som ønsker en sterkt høyreorientert økonomisk politikk. Dent påpeker at mange republikanere i Senatet også er imot kompromissforslaget – noe som vil gjøre det svært vanskelig å få det vedtatt der.

(©NTB)