Tyrkiske flyangrep skaper bekymring i USA

Over 20 kurdiske krigere ble drept i de tyrkiske luftangrepene. I begge land spiller kurdisk milits en viktig rolle i kampen mot IS.

– Vi er svært bekymret, dypt bekymret, over at Tyrkia tidligere i dag gjennomførte luftangrep nord i Syria og nord i Irak uten korrekt koordinering med verken USA eller den brede globale koalisjonen for å bekjempe IS, sier utenriksdepartementets talsmann Mark Toner.

Tyrkiske myndigheter har varslet at de vil fortsette å bombe grupper som de mener er knyttet til geriljaen til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er aktiv sørøst i Tyrkia.

Kurdiske grupper spiller imidlertid en sentral rolle i USAs strategi i Syria, og angrepene kan komme til å skjerpe motsetningene mellom de NATO-allierte landene Tyrkia og USA.

(©NTB)