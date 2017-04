Jordskjelv på 6,9 i sentrale Chile

Ifølge amerikanske geologer i USGS inntraff skjelvet klokka 18.40 lokal tid mandag, med senter 35 kilometer utenfor kysten av Valparaíso, 9,8 kilometer under jordskorpa. Bygninger i hovedstaden Santiago svaiet, hele 115 kilometer øst for skjelvet, men det er ikke meldt om store skader eller fare for tsunami. De første meldingene gikk ut på at skjelvet hadde en styrke på 7,1 , men dette ble senere nedjustert til 6,9.

Tidligere skjelv har gjort stor skade, og myndighetene i landet har styrket infrastrukturen og bygninger er blitt gjort mer robuste. Skjelvet mandag kunne føles ut i Cordoba-provinsen og i Argentina opptil 1.000 kilometer unna.

Chile rammes regelmessig av jordskjelv og senest lørdag kveld ble det registrert et jordskjelv med styrke 5,9 i samme område, dog uten meldinger om omfattende skader. Senteret var også da ved kysten, 42 kilometer vest for Valparaíso.

Den nordlige delen av landet ble rammet av skjelv på 8,3 i september i fjor, som utløste en tsunami og tok 15 liv. Det kraftigste skjelvet registrert i Chile, på 8,8 i 2010, utløste en kraftig tsunami og rundt 500 personer mistet livet.

(©NTB)