Fryktet atomprøvesprengning uteble i Nord-Korea 

Nord-Korea har gjennomført fem atomprøvesprengninger tidligere og har på sedvanlig vis raslet med sablene overfor USA den siste tida.

Sabelraslingen er et kjent vårtegn på Koreahalvøya, som følge av den årvisse militærøvelsen USA og Sør-Korea holder på denne tida. Den blir sett på som en forberedelse på invasjon av ledelsen i Pyongyang.

USAs president Donald Trump har i år spilt med og sendt hangarskipet USS Carl Vinson til området, sammen med en flåte av støttefartøyer.

Nord-Korea har truet med å senke hangarskipet dersom USA tyr til militærmakt mot landet, og mange fryktet at landets leder Kim Jong-un ville bruke hærens 85-årsdag til å vise styrke i form av en ny atomprøvesprengning eller rakettest.

Tidenes største skyteøvelse

Slike tester finner vanligvis sted om morgenen, men utpå formiddagen tirsdag var det fortsatt ingenting som tydet på at noe slikt var på gang.

– Vi har ikke oppdaget noen uvanlig aktivitet, opplyste forsvarsdepartementet i Sør-Korea, som i samarbeid med USA og Japan overvåker kommuniststaten i nord tett.

Årsdagen ble i stedet markert med «tidenes største skyteøvelse» i havnebyen Wonsan, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Kim Jong-un antas å ha vært til stede under øvelsen.

Nye sanksjoner

Trump ba mandag Sikkerhetsrådet innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea og hevdet at alt annet var uakseptabelt.

– Landet er en virkelig trussel mot verden, enten vi vil snakke om det eller ikke, sa Trump til rådets medlemmer, som han inviterte på lunsj i Det hvite hus.

Onsdag har Trump invitert alle de 100 senatorene i Kongressen til Det hvite hus, for å lytte til en redegjørelse om Nord-Korea fra utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, forsvarssjef Joe Dunford og øverste etterretningssjef Dan Coats.

Det spekuleres på om Trump under møtet vil be om ryggdekning til mer drastiske tiltak, selv om de færreste tror at han vil gå til militært angrep mot en atommakt som Nord-Korea - med de følger dette kan få for andre land i regionen og USAs forhold til Kina.

Trå varsomt

Kina, som regnes som Nord-Koreas fremste allierte, ber på sin side Trump trå varsomt og ikke trappe opp konflikten.

– Kina håper at partene kan vise tilbakeholdenhet og avstå fra handlinger som ytterligere kan bidra til å øke spenningen på Koreahalvøya, sa Xi da han mandag ringte Trump.

Den statlige kinesiske avisen China Daily fulgte opp tirsdag og ber på lederplass USA og Nord-Korea roe ned den tøffe tonen og lytte til fornuft fra dem som maner til fredelig løsning på konflikten.

Avisen hevder Nord-Korea har misforstått sanksjonene FN alt har innført for å tvinge landet til å fryse sitt atomvåpenprogram, noe nordkoreanerne trolig oppfatter som et angrep mot sin regjering og sitt styresett.

(©NTB)