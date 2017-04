FN-utsending ber USA og Nord-Korea dempe retorikken

- Kunngjøringer som nærer opp under hat og som polariserer, undergraver mulighetene for å bedre den forferdelige situasjonen for vanlige nordkoreanere, sier Tomas Ojea Quintana.

- Den siste tids økning i konflikt-retorikk har alt forverret de kritiske menneskerettighetsutfordringene i Nord-Korea, konstaterer FNs spesialrapportør.

Verden bør stå sammen om å beskytte rettighetene til Nord-Koreas folk, mener Ojea. Han understreker at alle har et ansvar for å senke konfliktnivået og gjenopprette dialogen, også når det gjelder menneskerettigheter.

