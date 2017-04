EU-kommisjonen gransker Telenor i Sverige

I en børsmelding opplyser Telenor at EU-kommisjonen innledet undersøkelser i Telenors lokaler i Stockholm tirsdag.

– Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av kollektiv dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet, opplyser selskapet, som i 2016 var tredje størst på det svenske mobilmarkedet.

Telenor understreker at selskapet har strenge interne regler og prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, og at man vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på en mest mulig effektiv måte.

– Telenor har ut over dette ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Flere undersøkes

Ifølge TT undersøkes også Tele 2 og Tre. Telia, Sveriges største mobiloperatør, opplyser at de også tirsdag formiddag fikk besøk av EU-kommisjonen og det svenske konkurransetilsynet.

Heller ikke de har fått noen nærmere informasjon om hva inspeksjonene gjelder, utover at det dreier seg om forhold på det svenske mobilmarkedet. Til sammen utgjør de fire aktørene godt over 90 prosent av markedet.

–Vi samarbeider naturligvis fullt ut med EU-kommisjonen, sier pressekontakt Ralf Bagner i Telia.

Det svenske konkurransetilsynet vil ikke kommentere besøket i Telias lokaler.

– Hele undersøkelsen styres fra Brussel. Vi har ingenting med dette å gjøre, sier pressesekretær Jimmy Dominius.

EU-kommisjonen bekrefter ved 13-tiden tirsdag at de har gjort uannonserte besøk hos svenske mobiloperatører. Dette med mistanke om at selskapene har tjent på virksomhet som begrenser konkurransen på det svenske forbrukermarkedet, i strid med EU-reglene.

Også i Norge

Nyheten om at selskapet granskes i Sverige, rammet også Telenor hjemme i Norge. Selskapets aksjer falt med 1,5 prosent fra nivået de lå på før nyheten kom, noe som ifølge Dagens Næringsliv tilsvarer verdier for tre milliarder kroner. Kursen hentet seg noe inn igjen, og avsluttet handelsdagen på Oslo Børs tirsdag med en oppgang på 0,1 prosent.

I november i fjor varslet Konkurransetilsynet her hjemme at de vil ilegge Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for misbruk av dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett.

Telenor hadde frist på å svare på varselet 7. april.

