Macron har oddsen på sin side før oppgjøret med Le Pen 

– På ett år har vi forandret den politiske situasjonen fullstendig, sa Macron i sin takketale søndag kveld.

Han trakk seg ut av Sosialistpartiet i fjor for å danne sentrumsbevegelsen «En marche!". Nå viser prognosene at han ligger an til å havne øverst i første valgomgang med en oppslutning på 24 prosent. På annenplass kommer høyrenasjonalisten Marine Le Pen med rundt 22 prosent av stemmene.

Samtidig viser flere målinger at Macron har et stort forsprang foran annen valgomgang søndag 7. mai.

En «republikansk front»

I en måling fra Ipsos og Sopra Steria spås Macron 62 prosent av stemmene i annen valgomgang, mot 38 prosent for Le Pen. En tilsvarende måling fra Harris Interactive gir Macron 64 prosent av stemmene, mot 36 prosent for Le Pen.

Da de første prognosene ble lagt fram søndag kveld, sluttet rivaler fra både høyre og venstre rekkene opp om Macron. Frankrike-kjenner Anje Müller Gjesdal ved NHH sier hun venter felles front.

– Grunnen er at motstanden mot Le Pen og hennes parti Nasjonal front er såpass sterk hos flertallet i Frankrike. Mange som stemte både til venstre og høyre i første runde, vil samle seg om Macron i annen omgang for å unngå at Le Pen kommer til makten, sier Gjesdal til NTB.

– Dette er ikke noe nytt i fransk politikk. Det kalles «den republikanske fronten» mot Nasjonal front, sier hun.

Både høyre og venstre slått ut

Også førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold tror den republikanske fronten vil holde, selv om Le Pen ligger an til å gjøre det vesentlig bedre enn faren Jean-Marie Le Pen gjorde det da han gikk videre til runde to mot konservative Jacques Chirac i 2002. Den gang vant Chirac med 82,2 prosent av stemmene.

– Hvis det ikke skjer noe dramatisk, er Macron sikret seier, sier Orban.

Han mener den store «tragedien» i årets valg er at både den tradisjonelle høyresiden og den tradisjonelle venstresiden er slått ut.

– Dette er ikke et oppgjør mellom en venstrekandidat og en høyrekandidat, men et oppgjør mellom en kandidat som står for et åpent Frankrike, og en kandidat som står for antiglobalisering, EU-motstand og nasjonalisme. Det betyr at veldig mange sentrale spørsmål som man kunne ha tatt opp i annen omgang, kommer til å bli forenklet til spørsmål om hvem som støtter demokratiet og ikke. Det tjener ikke den politiske debatten i Frankrike, sier Orban.

Et alternativ

Le Pen sa i sin tale til valgvaken at hun ville tilby velgerne et alternativ til det etablerte.

– Dette resultatet er historisk. Det første steget er tatt, sa en strålende blid Le Pen, som ble møtt med øredøvende jubel og applaus.

– Det er på tide å frigjøre det franske folk fra den arrogante eliten som vil styre dem, fortsatte hun.

Franskmenn har ifølge Le Pen et enkelt valg foran seg, og de må kjempe mot «vill globalisering».

Macron lovte på sin side å være alles president.

– Jeg ønsker å være patriotenes president i møte med trusselen fra nasjonalister, sa han.