VW må betale 24 milliarder kroner i bot for dieseljuks

En domstol i Detroit kom med kjennelsen fredag, seks uker etter at den tyske bilprodusenten innrømmet skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindret etterforskning. Beløpet på 2,8 milliarder dollar tilsvarer over 24 milliarder kroner.

VW har tidligere innrømmet at nærmere 600.000 dieselbiler som ble solgt i USA, var programmert til å endre på utslippsdata under testkjøring.

Volkswagens advokat Jason Weinstein sier i en kommentar at boten er en «passende og streng straff».

– Bilkjøperne er ofrene

I tillegg til denne boten, er Volkswagen tidligere dømt til å betale 1,5 milliarder dollar i en sivil sak fremmet av amerikanske myndigheter. De må også punge ut med 11 milliarder dollar for å kjøpe tilbake biler og for annen kompensasjon. I tillegg er sju VW-ansatte i USA tiltalt for medvirkning til jukset.

Dommer Sean Cox sa han var forbauset over at VW kunne stå bak et slikt opplegg.

– Hvem er det som har blitt skadelidende av denne griskheten? Ut ifra det jeg kan se, er det ikke lederne i VW, de som mottar høye lønninger og store bonuser. Som alltid er det mannen i gata, sa dommeren, med henvisning til bilkjøperne og fabrikkarbeiderne i VW som kan risikere å tjene enda mindre i framtiden.

Beklager

Cox oppfordrer tyske myndigheter til å «straffeforfølge de ansvarlige for denne overlagte storsvindelen som har påført skader på det ikoniske bilkonsernet».

Manfred Döss, leder for VWs juridiske avdeling, sier konsernet ikke er det samme i dag som for 18 måneder siden.

– Volkswagen beklager sterkt oppførselen som ledet fram til denne saken. Det var rett og slett galt. Vi har skuffet folk, noe vi er svært leie oss for, sier Döss.

(©NTB)