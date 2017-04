Mattis fastholder at Syria har kjemiske våpen

– Jeg kan med autoritet si at de har beholdt noe. Dette strider mot Sikkerhetsrådets resolusjoner og vil bli tatt opp på diplomatisk hold, sier Mattis etter et møte med Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman i Tel Aviv fredag.

USAs forsvarsminister la ikke fram noen beviser for at Syria fortsatt har kjemiske våpen, og han antydet heller ikke hvilke kjemiske stridsemner det i så fall er snakk om, hvor store mengder, eller hvor de er lagret.

Syria undertegnet i 2013 FN-konvensjonen om forbud mot kjemiske våpen og åpnet sine produksjonsanlegg og lagre for inspektører fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som destruerte og skipet ut det som ble funnet.

USA anklaget tidligere i måneden syriske regjeringsstyrker for bruk av kjemiske våpen under et angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun og gjennomførte et rakettangrep mot en syrisk flybase som svar på dette.

Assad-regimet og deres fremste støttespiller Russland nekter for å ha brukt kjemiske våpen, hevder kjemikaliene kom fra et av opprørernes våpenlagre og har bedt uavhengige inspektører reise til Khan Sheikhoun for å granske påstanden.

