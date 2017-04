Macron leder fortsatt i ny måling i Frankrike

Selv om Macron er i tet, er det forholdsvis jevnt mellom de fire fremste kandidatene.

Macron får 24 prosents oppslutning, mens høyrepopulisten Marine Le Pen får 21,5 prosent. Rett bak henne ligger konservative François Fillon med 20 prosent, og venstreradikale Jean-Luc Mélenchon som får 19,5 prosent.

Målingen ble gjennomført av selskapet Elabe onsdag og torsdag, før politidrapet i sentrum av Paris torsdag kveld.

Høyst sannsynlig vil to kandidater gå videre fra første omgang søndag til en andre og avgjørende valgomgang. Elabe-målingen viser at Macron ligger an til å vinne også her, uansett hvem av de andre han møter.

Tidligere målinger har vist at Le Pen ligger an til å tape med stor margin i den avgjørende omgangen hvis hun får delta her. Møter hun venstreradikale Mélenchon, kan hun bli slått med hele 26 prosentpoeng, ifølge den britiske avisa The Telegraph.

Hvis hun møter Macron, kan hun bli slått med rundt 30 prosentpoeng.

