Tsjetsjenia benekter fengsling av homofile

–Det er flaut å i det hele tatt snakke om det. Det er blitt sagt at det har vært pågripelser og drap, og aviser har til og med viderebrakt navnet på et offer, men han lever, er ved god helse og er hjemme, sier Kadyrov i en samtale med Russlands president Vladimir Putin, sitert av russiske nyhetsbyrå.

Myndighetene hevder det ikke finnes homoseksuelle i den russiske republikken, og en talsperson for presidenten har tidligere sagt at man ikke kan «arrestere eller undertrykke mennesker som ikke eksisterer».

I mars meldte avisen Novaja Gazeta at flere hundre i LHBT-samfunnet, som inkluderer lesbiske, homofile, biseksuelle og transkjønnede, er blitt pågrepet og torturert – spesielt homofile menn. Tsjetsjenia er et konservativt samfunn der homoseksualitet er ansett som tabu, og homoseksuelle står i fare for å bli drept av slektninger. Ifølge avisen oppfordrer lokale myndigheter familiene til de som er pågrepet til å drepe dem, for å redde familiens ære. Minst to skal så langt være drept av egne slektninger, og en tredje døde etter å ha blitt torturert.

